الشوط الأول.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة في البريميرليج

تقدم توتنهام على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جاريث بيل، التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الثانية بعد تلقيه تمريرة رائعة من سون هيونج مين وفي الدقيقة 15، أضاف هاري كين الهدف الثاني للسبيرز، قبل أن يسجل لوكاس مورا الهدف الثالث لتوتنهام، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لاستعادة نغمة الفوز أمام بيرنلي في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: هوجو لوريس الدفاع:سيرج اورييه - سانشيز - الديرفيريلد - ريجيلون الوسط : هوبيرج - ندومبيلي - لوكاس مورا - جاريث بيل الهجوم: سون -هارى كين

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر من مانشستر سيتي 3 - 0، ومن وست هام 2 - 1.

في المقابل يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كانت مباراة الدوري الأول من الدوري الإنجليزي، انتهت بقوز توتنهام على بيرنلي بهدف دون رد.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 15 بـ 28 نقطة.