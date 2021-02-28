4 أشياء يستهدفها مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم

يقدم مصطفى محمد مستويات مذهلة مع جالاتا سراي التركي، في أولى تجاربه الإحترافية، بعد إعارته من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي، للفوز على إيرزوروم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري التركي، حيث سجل " الأناكوندا" هدفي المباراة.

مصطفى محمد وصل لـ 6 أهداف مع جالاتا سراي في 6 مباريات، حيث سجل 5 منهم في بطولة الدوري، وهدفًا وحيدًا في بطولة كأس تركيا، ليؤكد على قوته في بلاد الأتراك.

وفي هذا التقرير، نستعرض 4 أشياء يستهدفها مصطفي محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم

يستهدف مصطفى محمد تسجيل 4 أهداف أخرى، للوصول لـ 10 أهداف مع جالاتا سراي، وذلك من أجل استقدام أسرته لـ تركيا، وهو الوعد الذي صرح به لـ عبدالرحمن البيرق نائب رئيس النادي.

يستهدف مصطفى محمد تسجيل 9 أهداف أخرى على الأقل في الدوري التركي، ليصبح أكثر مصري تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في تلك البطولة، بالتساوي مع أحمد حسن الذي أحرز 14 هدفًا مع بشكتاش موسمي 2001-2002، 2003-2004

يستهدف مصطفى محمد قيادة فريقه للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فشلهم في التأهل لها الموسم الماضي، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري التركي للبطولة.

يستهدف مصطفى محمد قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري التركي للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بعد فشلهم في تحقيقه الموسم الماضي، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 57 نقطة.