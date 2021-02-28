وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي، للفوز على إيرزوروم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري التركي، حيث سجل " الأناكوندا" هدفي المباراة.
مصطفى محمد وصل لـ 6 أهداف مع جالاتا سراي في 6 مباريات، حيث سجل 5 منهم في بطولة الدوري، وهدفًا وحيدًا في بطولة كأس تركيا، ليؤكد على قوته في بلاد الأتراك.
وفي هذا التقرير، نستعرض 4 أشياء يستهدفها مصطفي محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم
يستهدف مصطفى محمد تسجيل 4 أهداف أخرى، للوصول لـ 10 أهداف مع جالاتا سراي، وذلك من أجل استقدام أسرته لـ تركيا، وهو الوعد الذي صرح به لـ عبدالرحمن البيرق نائب رئيس النادي.
يستهدف مصطفى محمد تسجيل 9 أهداف أخرى على الأقل في الدوري التركي، ليصبح أكثر مصري تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في تلك البطولة، بالتساوي مع أحمد حسن الذي أحرز 14 هدفًا مع بشكتاش موسمي 2001-2002، 2003-2004
يستهدف مصطفى محمد قيادة فريقه للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فشلهم في التأهل لها الموسم الماضي، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري التركي للبطولة.
يستهدف مصطفى محمد قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري التركي للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بعد فشلهم في تحقيقه الموسم الماضي، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 57 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 أشياء يستهدفها مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.