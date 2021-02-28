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تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دجلة

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لأداء هذه الفقرة التي أشرف عليها  باتشيكو بنفسه ومدحت عبد الهادي المدرب العام. 

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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