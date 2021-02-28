تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دجلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.
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