جولة التعادلات في افتتاح مباريات المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري :

تصوير / سالم الصالحي :

فرض التعادل الإيجابي نفسه على نتائج مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى .. ففي المجموعة الأولى تعادل مصيرة والعروبة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مصيرة ؛ تقدم مصيرة أولا بهدف أحرزه مازن البريكي في الدقيقة 27 وعدل عمر ناصر النتيجة للعروبة في الدقيقة 35 ، وبنفس النتيجة انتهى لقاء مجيس وعبري الذي احتضنه ملعب المجمع الرياضي بصحار وكان عبري هو صاحب هدف السبق عن طريق المجتهد محمد الشكيلي الذي أحرز الهدف بطريقة جميلة في الدقيقة 28 وقبل نهاية الشوط الأول أحرز المحترف الجديد للبحري البرازيلي جاكسون هدف التعادل وأشهر الحكم يعقوب عبدالباقي 3 بطاقات صفراء لصلاح السيابي من مجيس وأحمد المجيني والبرازيلي ايسدراس سيلفا من عبري .

وفي المجموعة الثانية اكتفى صور وبوشر بنتيجة التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم بمجمع صور وظلت الشباك نظيفة حتى الدقيقة 82 عندما سجل اللاعب عبدالعزيز الرواحي هدف التقدم لبوشرلكن محمد خميس أدرك التعادل لصور قبل النهاية بدقيقتين ، وفي آخر لقاءات الجولة ولحساب نفس المجموعة تعادل سمائل والمضيبي 2-2 في المباراة التي أقيمت بملعب مجمع نزوى ، حيث أنهى سمائل الشوط الأول لصالحه بهدف المحترف سيرج بينديجو الذي أتى في الدقيقة 5 وفي الشوط الثاني عاد المضيبي بقوة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق عمر الحبسي وأضاف ناصر الرواحي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لكن سمائل عاد سريعا وأحرز هدف التعادل بعدها بدقيقة عن طريق فيصل سالم ..

هذا وتنطلق مباريات الجولة الثانية في الخامس من هذا الشهر بالنسبة للمجموعة الثانية عندما يستقبل أهلي سداب منافسه سمائل والمضيبي يحل ضيفا على بوشر، فيما تلعب المجموعة الأولى في الثاني عشر من الشهر الحالي عندما يلتقي العروبة ومجيس بمجمع صور وعبري يواجه مصيرة بمجمع عبري .

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