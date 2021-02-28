القريني يفوز بلقب الجولة الثانية والعامري وصيفا والبريطانية جوانا تفوز بفئة النساء

في سباق اختراق الضاحية للمسارات الجبلية

توج بطل السلطنة والسباقات الجبلية عبدالله بن سالم القريني من الجيش السلطاني العماني بلقب الجولة الثانية من سباق اختراق الضاحية في المسارات الجبلية والذي أقيم بمدينة العرفان بمحافظة مسقط ، السباق تنظمه مؤسسة الأداء المتفوق بالتعاون مع الاتحاد العماني لألعاب القوى، حيث حقق زمنا بلغ 52 دقيقة و 30 ثانية و14 جزءا من الثانية ، بينما جاء في المركز الثاني المتسابق أحمد بن علي العامري من شرطة عمان السلطانية بعدما حقق زمنا بلغ 52 دقيقة و 51 ثانية و37 جزءا من الثانية ، أما المركز الثالث فكان من نصيب البطل السابق في السباقات الجبلية المتسابق صالح بن علي السعيدي بعدما حقق زمنا بلغ 55 دقيقة و 33 ثانية و 56 جزءا من الثانية.

من جانب آخر لم تحتسب نتائج فئة الشباب من الذكور وذلك بعد أن سلك المتسابقون مسارات خاطئة ، إلا إن اللجنة المنظمة للسباق ارتأت تكريم المشاركين تشجيعا لهم للاستمرار في ممارسة الرياضة.

أما في فئة الفتيات فقد توجت الانجليزية جوانا بوتشولز بالمركز الاول وذلك بعد أن حققت زمنا بلغ ساعة و 16 دقيقة و 42 ثانية ، بينما حلت في المركز الثاني الجنوب افريقية ليديه جاكوب بعدما حققت زمنا بلغ ساعة و 20 دقيقة و 50 ثانية ، وكان المركز الثالث من نصيب الانجليزية جيني ستريتش بعد تحقيقها زمنا بلغ ساعة و 26 دقيقة و 30 ثانية، كما شاركت المتسابقة العمانية سعاد النصيب والتي حققت زمنا بلغ ساعة و 37 دقيقة وثانية واحدة.

وبعد ختام السباق قام المهندس حمود بن سويدان الهاشمي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بتكريم الفائزين بالمركز الاولى في مختلف الفئات ، كما قدم الاتحاد العماني لألعاب القوى الجوائز النقدية للفائزين بالمراكز الاولى في الجولتين الاولى والثانية ، وقد شارك في الجولة الثانية حوالي 100 مشارك من الجنسين مثلوا 13 دولة تقدمهم عدد من نجوم المنتخبات الوطنية لألعاب القوى ومنهم عبدالله القريني من الجيش السلطاني العماني وأحمد العامري من شرطة عمان السلطانية، وأيضا مشاركة أبطال المسافات الطويلة والسباقات الجبلية ومنهم حمدان الخاطري وصيف سباق UTMB 2019 وسامي السعيدي بطل سباق همم الجبلية 2021 وسعاد النصيب بطلة سباق همم الجبلية 2021 لفئة النساء.