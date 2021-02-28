اليوم أربع مباريات في دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة اليد

تقام اليوم مباراتان في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، في المباراة الاولى يلتقي صلالة مع أهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا تليها المباراة الثانية وتجمع بين نادي عمان والسيب في الساعة السادسة مساء وتعد مباراتا اليوم اول مباريات تخوضها اندية السيب واهلي سداب والسيب بعد ختام منافسات مسابقة درع الوزارة العاشرة والتي توج فيها نادي مسقط للمرة الثامنة في تاريخه وحصل نادي عمان على المركز الثاني ولاشك بان جميع الاندية تسعى الى انطلاقة قوية في المسابقة من أجل تعويض ما فاتها في مسابقة درع الوزارة حيث يسعى نادي عمان للمحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي وعدم التفريط فيه بعدما ضاع عليه لقب درع الوزارة في المقابل تسعى كذلك بقية الأندية لنفس الهدف، حيث حقق نادي مسقط يوم أمس الاول أول انتصار له في الدوري بعد تغلبه على نادي صلالة بنتيجة 36/ 20 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، كما حقق كذلك مجيس أول فوز ايضا بتغلبه على صلالة بنتيجة 39/ 27.

من جانب اخر تقام اليوم ايضا مباراتين في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد ففي المباراة الاولى يلتقي الاتحاد مع السويق في الساعة الثالثة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة تليها وعلى نفس الصالة المباراة الثانية بين ظفار والشباب في الساعة الخامسة مساء وكانت مباريات امس الاول اسفرت عن فوز نادي السويق على ظفار بنتيجة 23/ 22، بعد مباراة مثيرة ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة، في المباراة التي أقيمت على صالة مجمع السعادة الرياضي، وعلى الملعب نفسه فاز الشباب على النصر بنتيجة 32/ 22، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة .وحقق نادي قريات فوزا مهما على حساب عبري بنتيجة 31/ 28 على صالة المجمع الرياضي بصحار، ليرفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة، فيما حافظ عبري علي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وعلى الصالة نفسها فاز صحار على الخابورة بنتيجة 32/ 12 ، ليرفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة.