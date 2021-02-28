أجرى سامي البلوشي لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية صباح أمس الأول عملية جراحية في الرباط الصليبي ، وذلك بمستشفى الحياه تحت إشراف الدكتور سويلم الغنامي رئيس وحدة العظام في مستشفى خولة والفريق الطبي المعاون له ، من جانبه قام فهد بن عبدالله الرئيسي الامين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم وسعيد بن حميد العامري مدير دائرة المنتخبات الوطنية بزيارة اللاعب بالمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية عقب إجراء تلك العملية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامي البلوشي يجري عملية الرباط الصليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.