برانكو إيفانكوفيتش يعلن قائمة منتخبنا الكروي الأول والمعسكر الداخلي يبدأ الإثنين القادم

- اشتملت على (26) لاعبا

- الأحمر يغادر إلى دبي 11 مارس ويلاقي الأردن والهند وديا يومي 20 ، 25 من ذات الشهر

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي :

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيش قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكرين الداخلي والخارجي للفترة من 8 حتى 26 مارس الحالي ، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بقاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي ، وبحضور مقبول البلوشي مدير المنتخب وسعيد العامري مدير دائرة المنتخبات باتحاد القدم .

القائمة

ضمت القائمة التي أعلنها برانكو (26) لاعبا وهم : فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، وإبراهيم المخيني في حراسة المرمى ، وفي الدفاع : محمد المسلمي، أحمد الخميسي، علي النحار، فهمي دوربين، خالد البريكي، عبدالعزيز الغيلاني، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، وعباس الهشامي ، وفي الوسط: عبدالله بن فواز بيت عبدالغفور، حارب السعدي، يزيد المعشني، أمجد الحارثي، زاهر الاغبري، صلاح اليحيائي، عمر الفزاري، محسن جوهر، ياسين الشيادي ، وفي الهجوم: عبدالعزيز المقبالي، محمد الغافري، خالد الهاجري، محسن الغساني، وعمر المالكي.

الأجندة

كما كشف برانكو عن تفاصيل الاستحقاقات القادمة لمنتخبنا الأول، اذ قال بأن المعسكر الداخلي الذي سيحتضنه مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ، سوف ينطلق في الثامن من مارس الحالي ولمدة ثلاث أيام، بعدها سيغادر المنتخب الى إمارة دبي وتحديدا في يوم الحادي عشر للانخراط في معسكر خارجي حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا في هذا المعسكر مباراتين وديتين ، الأولى ضد شقيقه الأردني بتاريخ 20 مارس ، اما الثانية فسوف يواجه منتخب جمهورية الهند الصديقة وذلك في الـ 25 من ذات الشهر.

حجر طبي

كتيبة الأحمر سوف تخضع لفترة الحجر الطبي عند عودتها الى أرض الوطن بتاريخ 26 لمدة سبعة أيام ، بعدها سيعود اللاعبون الى أنديتهم لاستئناف النشاط الكروي عبر مختلف المسابقات المحلية.

التصفيات الآسيوية

من خلال المؤتمر الصحفي للجهازين الفني والاداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ، تم التطرق الى الخطوة الحاسمة عبر خوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم بدولة قطر الشقيقة، وبسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا ، فقد تم اعتماد نظام التجمع عوضا عن مواجهات الذهاب والإياب ، اذ من المتوقع مغادرة الأحمر الى دولة قطر قبل الثالث من يونيو القادم وهو موعد انطلاق التصفيات وتستمر حتى الخامس عشر من ذات الشهر، اذ سوف يواجه منتخب قطر أولا في 7 يونيو، ثم منتخب أفغانستان في 11 يونيو، ثم يختتم مواجهاته في 15 يونيو عندما يلاقي منتخب بنجلاديش، اما بالنسبة لمنتخب الهند المتواجد بذات المجموعة، فقد أنهى منتخبنا مواجهتي الذهاب والإياب أمامه وحصول الأحمر على النقاط الكاملة قبل بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) .

لا يوجد قلق

وردا على التساؤل حول إمكانية حدوث فجوة بين لاعبي المنتخب خاصة أن القائمة معظمها مكونة من ناديي السيب وظفار اللذين تواجها مؤخرا في ذهاب الكأس وظهرت الخشونة بشكل مفرط بين لاعبي الفريقين ، الأمر الذي لربما ينتج عنه خلافات مستقبلية ستؤدي الى عدم تناغم الخطوط ، قال برانكو غير قلق بتاتا من هذا الأمر، فالمستوى الذي ظهر به الفريقان في مباراة مصيرية في مسابقات الكأس طبيعي جدا ولا بد للفريقين ان يبذلا مجهودا مضاعفا لخطف بطاقة التأهل ، كما معظم دوريات العالم يوجد بها حالات مشابهة لما هو الحال هنا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

منتخبات مرموقة

المدير الفني لمنتخبنا اقر بصعوبة التنسيق مع منتخبات مرموقة وذات شأن من الممكن ان يتم التنسيق معها لخوض مواجهات ودية، فحسب قوله بأن تلك المنتخبات تمتلك أجندة معدة مسبقا تشمل برنامج يمتد لعدة سنوات، بالإضافة الى حقوق النقل التلفزيوني، الأمر الذي يجعل التنسيق معها مهمة صعبة للغاية ولا تتناسب مع آلية عملنا بالسلطنة.