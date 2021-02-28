اليوم .. وزير الإعلام يرعى المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي الـ «50»

بتكليف سامٍ وبحضور ذي يزن بن هيثم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يرعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي (50) للعام 2020م بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وذلك مساء اليوم في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتحظى بطولة كأس جلالة السُّلطان باهتمام كبير من قبل الأندية المشاركة وبمتابعة متواصلة من قبل مجالس إدارات الأندية ومتابعة مستمرة لكافة المباريات حيث تعد المباراة النهائية مسك الختام للبطولة والتي شهدت هذه المرة مشاركة عدد من الأندية تشارك فيها لأول مرة مما أعطى مباريات البطولة الإثارة والحماس خلال المجموعات الأربع التي قسمت عليها الأندية والبالغ عددها 15 ناديا وهي: مسقط والسيب وأهلي سداب وقريات وبوشر ونزوى والبشائر والنصر وظفار والاتحاد وصلالة والسلام ومجيس وصحار والسويق، حيث لعبت المجموعات الأربع في الدور التمهيدي دوري من دورين تأهل عن المجموعة الأولى صحار ومجيس، فيما تأهل عن المجموعة الثانية النصر وظفار، وتأهل عن المجموعة الثالثة أهلي سداب ونزوى، وعن المجموعة الرابعة بوشر والسيب.

وفي الدور الثاني قسمت الفرق المتأهلة إلى مجموعتين المجموعة الأولى ضمت أهلي سداب وصحار ونزوى ومجيس، والمجموعة الثانية النصر وبوشر وظفار والسيب، وقد لعبت مباريات الأدوار النهائية من مرحلة واحدة تأهل إلى المربع الذهبي أهلي سداب وصحار وبوشر والسيب، وشهدت البطولة خروج نادي النصر بطل المسابقة الماضية من دور الثمانية.

اكتمال التجهيزات

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب شكلت لجنة للإشراف على نهائي الكأس الغالية من أجل متابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية مع المعنيين بالاتحاد العماني للهوكي حول الجوانب فيما يتعلق بالأندية المتأهلة للمباراة النهائية وبرنامج حفل الختام والترتيبات المتعلقة بالمباراة النهائية، حيث أكملت كافة تحضيراتها لحفل ختام البطولة الذي سيكون مميزا في جميع الجوانب.

تتويج الفائزين

سيشهد الحفل الختامي للبطولة الغالية إقامة المباراة النهائية تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، وعقب انتهاء المباراة الختامية سيقوم معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام راعي النهائي بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى تكريم المجيدين، حيث سيحصل بطل الكأس على كأس المسابقة وثلاثين ميدالية ذهبية ومكافأة مالية تبلغ ثلاثين ألف ريال، فيما يحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على ثلاثين ميدالية فضية ومكافأة مالية تبلغ عشرين ألف ريال، والثالث يحصل على ثلاثين ميدالية برونزية وعشرة آلاف ريال، كما سيتم تكريم اللاعبين المجيدين في المهارات الفردية وتكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة بهدايا تذكارية ومكافآت مالية.

24 لاعبا

حظيت بطولة الكأس الخمسون الغالية بوجود 24 لاعبًا أجنبيًّا بالأدوار النهائية لكأس جلالة السُّلطان للهوكي في صفوف الأندية من مصر والهند وباكستان بواقع 3 لاعبين في كل نادٍ، إذ ضم أهلي سداب كلًّا من اللاعبين رحيم سيد نياز ويوسف عفان محمد وكولار جاسجيب سنج، فيما سجل نادي مجيس اللاعبين عمرو محمد ومحمد عادل زكي وحسام محمود عزت.وضم نادي بوشر كلًّا من بارديب مور وسوفجيت سينج وجاخبيريت سينج، فيما سجل السيب اللاعبين مبشر علي ومحمد عتيق وابهران سوديف، أما نادي ظفار فقد سجل في صفوفه اللاعبين محمد فيراز ومحمد منيب وتصور عباس، فيما سجل النصر اللاعبين أحمد عزمتولي ومحمد السيد إدريس وارمان قريشي، وضم صحار في صفوفه اللاعبين رزاق محمد سلمان وعمير حفيز محمد علي وأحمد محمد الجناني، أما نادي نزوى فقد قام بضم اللاعب ناتابا ايشاندا وصفوت عبده ومصطفى منصور محمد.

السجل الذهبي

حظي عدد من الأندية بشرف الفوز بكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي منذ انطلاقتها في العام 1971 وقد نال شرف حمل أول كأس نادي عمان وكذلك فاز بالبطولة في أعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الأهلي و1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و1980 و1981 نادي النهضة و1982 و1983 و1984 نادي مطرح و1985 ونادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و1990 نادي سداب و1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و1999 نادي البستان و2000 و2001 نادي السيب و2002 نادي سداب و2003 نادي السيب و2004 نادي مسقط و2005 نادي أهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي أهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي أهلي سداب و2016 السيب و2017 النصر وأهلي سداب عام 2018 والنصر عام 2019.