سيمبا التنزاني يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة عرض الأهلي لضم ميكيسوني

كشف مولامو نجامبي عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، حقيقة وصول عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع لويس ميكيسوني نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان موقع "mwananchi" التنزاني، أكد خلال الساعات الماضية أن هناك 3 عروض على طاولة سيمبا للتعاقد مع ميكيسوني أحدها من الأهلي والثاني من شباب بلوزداد الجزائري، بينما لم يكشف عن النادي صاحب العرض الثالث.

وقال مولامو نجامبي في تصريح خاص لـ " دوت الخليج": لم يصلنا أي عرض من النادي الأهلي حتى الآن، لضم لويس ميكيسوني".

وسجل ميكيسوني هدف فوز سيمبا على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء محمد الشناوي.

ويتصدر سيمبا جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.