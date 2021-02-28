كشف مولامو نجامبي عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، حقيقة وصول عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع لويس ميكيسوني نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كان موقع "mwananchi" التنزاني، أكد خلال الساعات الماضية أن هناك 3 عروض على طاولة سيمبا للتعاقد مع ميكيسوني أحدها من الأهلي والثاني من شباب بلوزداد الجزائري، بينما لم يكشف عن النادي صاحب العرض الثالث.
وقال مولامو نجامبي في تصريح خاص لـ " دوت الخليج": لم يصلنا أي عرض من النادي الأهلي حتى الآن، لضم لويس ميكيسوني".
وسجل ميكيسوني هدف فوز سيمبا على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء محمد الشناوي.
ويتصدر سيمبا جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيمبا التنزاني يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة عرض الأهلي لضم ميكيسوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.