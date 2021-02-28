فاكرني ميسي.. شطة يروي موقفا طريفا مع مشجع أهلاوي ..فيديو

وأشار إلى أن المشجع الذى سألني ينتمى لجماهير النادى الأهلي، مشيرًا إلى أن ما أثار حيرته أن الجماهير ما زالت تذكر أني فى الملاعب حتى الآن.
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