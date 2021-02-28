فاكرني ميسي.. شطة يروي موقفا طريفا مع مشجع أهلاوي ..فيديو

كشف عبدالمنعم حسين، الشهير بـ "شطة"، مدير أكاديميات النادى الأهلي ، عن موقف طريف جمعه بأحد مشجعى النادى الأهلي منذ ثلاثة أعوام.

قال شطة في حواره لـ "دوت الخليج"، منذ عامين فى إحدى المباريات وكنت وسط الجماهير، فوجئت بأحد المشجعين يبلغ من العمر 18 عاما، يسألني "إنت مش بتلعب ليه دلوقتى يا كابتن؟".

تابع "تعجبتُ من سؤال المشجع، ودخلت فى وصلة ضحك، وقلت له يابني أنا اعتزلت كرة القدم منذ 37 عاما، ويبدو أن المشجع كان فاكرنى ميسي لسه بلعب الكرة داخل الملاعب، ومش داري بالوضع، واعتزالى الساحرة المستديرة منذ سنوات".

وأشار إلى أن المشجع الذى سألني ينتمى لجماهير النادى الأهلي، مشيرًا إلى أن ما أثار حيرته أن الجماهير ما زالت تذكر أني فى الملاعب حتى الآن.

استطرد "الشيء المهم أن جماهير الأهلي من الصغار والكبار ما زالوا يشجعونى حتى هذه اللحظة، وهذا نوع من التقدير، وأعتز وأسعد بهذا باعتبارى أحد أبناء النادى الأهلي".