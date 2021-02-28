توتنهام يكتسح بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جاريث بيل التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الثانية بعد تلقيه تمريرة رائعة من سون هيونج مين وفي الدقيقة 15، أضاف هاري كين الهدف الثاني للسبيرز، قبل أن يسجل لوكاس مورا الهدف الثالث لتوتنهام، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أكد جاريث بيل انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 55، ليقود السبيرز لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 39 في المركز الثامن، وتوقف رصيد بيرنلي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل توتنهام