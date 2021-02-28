من داخل العزل.. خالد جلال يوجه رسالة لـ لاعبي البنك الأهلي بعد الفوز على أسوان

كشف خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن رأيه في مستوى فريقه اليوم أمام اسوان، الذي تغلب فيها البنك الأهلي بهدفين دون رد.

وقال جلال الذي أبعدته الإصابة بفيروس كورونا عن المباراة، عبر إذاعة أون سبورت:"أكدت للاعبين أن بمقدورهم تحقيق إنجاز في الدوري، وأنني أكمل عمل محمد يوسف (المدرب السابق للفريق)".

وواصل "أداؤنا كان جيدا في الشوط الأول، لكن الخوف أصابنا في الشوط الثاني وأنجزنا المهمة. إدارة النادي حفزت اللاعبين بصرف مستحقاتهم قبل المباراة".

وواصل: "أشيد بمحمود الزنفلي لتصديه لركلة جزاء أسوان. أسعى لتكوين شخصية للفريق تتميز بالأداء الهجومي مع توازن تكتيكي".

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ جلال في أولى مبارياته مع البنك الأهلي، ليرتقى البنك الأهلي للمركز 14 رافعا رصيده لـ13 نقطة.