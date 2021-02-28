إنتر ميلان يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على جنوى بثلاثية

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لانتر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وأضاف دارميان الهدف الثاني لصالح إنتر عند الدقيقة 69، قبل أن يختتم التشيلي أليكسيس سانشيز ثلاثية النيراتزروي عند الدقيقة 77.
وبهذا الفوز عزز إنتر ميلان صدارته الكالتشيو وبات في رصيده 56 نقطة، فيما توقف رصيد جنوى عند النقطة 26 في المركز 13.
وفي الجولة ذاتها حقق كالياري الفوز على كروتوني بهدفين مقابل لاشئ، بينما فاز أودينيزي بهدف نظيف على فيورنتينا.
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