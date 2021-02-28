بالفيديو.. قائد منتخب روسيا يشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للرماية

أشاد كابتن منتخب روسيا للرماية الكسندر زيملين "Alexander ZEMLIN" بالمستوى التنظيمي المتميز لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس المقبل بمشاركة 400 من الرماة الدوليين من 32 دولة عربية وأجنبية.

وأعرب قائد المنتخب الروسي عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة بالبطولة في أجواء متميزة، وتقديمه وزملائه بالمنتخب الروسي مستويات رائعة خلال البطولة حيث حققوا حتى الآن الفوز في منافسات الإسكيت فرق رجال وسيدات ومنافسات المختلط.

تشارك في بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".