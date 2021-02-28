تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي . وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - كريستنسن - أنتوني روديجير خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - حكيم زياش - بين تشيلويل خط الهجوم: ماسون ماونت - أولفييه جيرو وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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