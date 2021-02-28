تصحيح المسار وتفادي الأخطاء.. الاتحاد السكندري ينهي استعدادته لمواجهة إنبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة إنبي المؤجلة غدا" الأثنين "، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في خوض التدريبات وتحقيق الفوز على إنبي من أجل تصحيح مسار ومصلحة الجماهير .

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التراجع عن قراره بإستبعاد خماسي الفريق "عماد السيد ومحمود رزق وخالد قمر وصبري رحيل ومحمد عطوة وضمهم لقائمة الفريق في مباراة

وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره انبي في الجولة الرابعة من مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين علي استاد الاسكندرية في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم القائمة كلًا من: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيي، خالد الغندور، مروان عطية، احمد نبيل مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عمار حمدي، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد، عادل نيمار، اوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.

ويغيب عن الفريق كلًا من: خالد قمر، محمود رزق، عطوة، عماد السيد، صبري رحيل، عمرو الميداني؛ لأسباب فنية، وكريم الديب للإصابة، وروماريو للايقاف.