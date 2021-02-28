مدير فني مصري بنكهة أوروبية.. علاء عبد العال يسقط أمام البنك الأهلي في أول هزيمة مع أسوان

يقدم المدير الفني الدؤوب علاء عبد العال مع فريق أسوان مستوى مميز يذكرنا بعمالقة أوروبا في التدريب فمنذ توليه الإدارة الفنية للفريق وقياداته في 9 مباريات، لم يتمكن أحد منافسيه من ايقافه سوى بمباراة واحدة فقط.

علاء عبد العال دائمًا ما يتواجد بشكل مميز مع الأندية التي تولى الإدارة الفنية لها، وذلك منذ ظهوره في الدوري الممتاز بداية من نادي الداخلية وحتى الوصول الى أسوان في الموسم الحالي.

تسلم علاء عبد العال فريق أسوان وفي حصيلته 6 نقاط من إجمالي 6 مشاركات بفوزين وأربع هزائم متتالية.

ولم يعرف أسوان طعم الهزيمة منذ أن تولى علاء عبد العال الإدارة الفنية سوى في مباراة وحيدة، وتمكن أسوان من تحقيق التعادل في 5 مباريات، وحقق الفوز على المقاولون والإتحاد السكندري في بطولة الدوري، وتخطى سوهاج في كأس مصر.

تلقى اسوان الهزيمة الاولى له تحت قيادة علاء عبد العال في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي بقيادة خالد جلال الذي تولى المهمة اليوم ومنعته الإصابة بفيروس كورونا من اداء مهمته من الملعب ولكنه قادها عن قرب ببراعة وأوقف قطار أسوان.

سيطر علاء عبد العال على فريق أسوان ومنحه شكل جيد في الدوري أمام الأندية الكبيرة، وأحرج المقاولون على ملعبه وهزمه بهدف دون رد، وتمكن من الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية على ملعب زعيم الثغر مما رفع الروح المعنوية للاعبي أسوان الذين حققوا فوزا غاليا على سوهاج في الكأس بثلاثية أخرى.