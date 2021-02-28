تنافس وإثارة كبيرة في ختام بطولة الفرق الأهلية لألعاب القوى

في الرياضة 28 فبراير,2021

أرزات أولا والقرحة ثانيا وقلعة العوامر ثالثا

اختتمت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لألعاب القوى بطولة الفرق الأهلية والتي توج بها فريق أرزات من نادي الاتحاد بمحافظة ظفار بينما حل فريق القرحة من نادي السويق في المركز الثاني بالترتيب العام ، أما فريق قلعة العوامر من ولاية أزكي فقد حصل على المركز الثالث ، شارك في البطولة 14 فريقا وهي فريق الطريف من نادي المصنعة والحيل من السيب والنجوم من الخابورة والنصر من النهضة والقرحة من السويق وبمه من قريات والعربي من الاتفاق والنجوم من البشائر والمسير الحر من أهلي سداب وقلعة العوامر من إزكي والمنجرد من جعلان وشعبية بوشر من بوشر والشباب من صحار وأرزات من نادي الاتحاد.

ففي مسابقة 100 متر حل العداء سمير الريامي من فريق ارزات في المركز الاول بعدما حقق زمنا بلغ 10 ثواني و182 جزءا من الثانية ، بينما جاء ثانيا معتصم الهنائي من فريق الشباب بعدما حقق زمنا بلغ 10 ثواني و358 جزء من الثانية ، وجاء في المركز الثالث خميس الهدابي من فريق القرحة بعدما حقق زمنا بلغ 10 ثواني و402 جزء من الثانية.

أما في مسابقة 400 متر فقد حل في المركز الاول خميس الهدابي من فريق القرحة بعدما حقق زمنا بلغ 47 ثانية و979 جزء من الثانية ، أما مركز الوصيف فكان من نصيب محمد المبسلي من فريق القرحة ايضا بعدما حقق زمنا بلغ 48 ثانية و979 جزءا من الثانية ، وحصل على المركز الثالث غانم السعدي من فريق بمه بعدما حقق زمنا بلغ 49 ثانية و232 جزءا من الثانية.

منافسة شديدة

المنافسات شهدت تنافسا كبيرا وحاميا بينهم، ففي مسابقة 800 متر، حل في المركز الاول قصي المخيني من فريق أرزات بعدما حقق زمنا بلغ دقيقة و54 ثانية و888 جزءا من الثانية، بينما حل في المركز الثاني صقر البلوشي من فريق القرحة بعدما حقق زمنا بلغ دقيقة 55 ثانية 583 جزءا من الثانية، وكان المركز الثالث من نصيب العداء نعيم الهنائي من فريق النجوم بعدما حقق زمنا بلغ دقيقة و 57 ثانية 430 جزءا من الثانية.

سباق 1500 متر ظفر به عماد الغساني من فريق قلعة العوامر بعدما حقق زمنا بلغ 4 دقائق و12 ثانية و755 جزءا من الثانية، أما المركز الثاني فكان من نصيب وضاع الفليتي من فريق أرزات بعدما حقق زمنا بلغ 4 دقائق و 13 ثانية و 420 جزءا من الثانية، وفي المركز الثالث حل سالم الشكيلي من فريق أرزات ايضا بعدما حقق زمنا بلغ 4 دقائق و 15 ثانية و 86 جزءا من الثانية.

إثارة

المسابقات الاخرى ايضا حفلت بالكثير من الاثارة والتنافس بين اللاعبين المشاركين في البطولة، ففي مسابقة دفع الجلة جاء خميس القاسمي من فريق ارزات في المركز الاول بعدما حقق مسافة بلغت 13 مترا و 14 سم، أما المركز الثاني فكان من نصيب عثمان السيابي من فريق الشباب بعدما حقق مسافة بلغت 12 مترا و 83 سم، بينما حل أحمد العربي من فريق القرحة في المركز الثالث بعدما حقق مسافة بلغت 12 مترا و 72 سم.

وفي مسابقة رمي الرمح حصد المركز الاول خميس القطيطي من فريق ارزات بعدما حقق مسافة بلغت 57 مترا و 23 سم ، أما في المركز الثاني فحل حميد الطوقي من فريق النجوم بعدما حقق مسافة بلغت 54 مترا و 90 سم ، بينما كان المركز الثالث من نصيب محمد الفارسي من فريق الشباب بعدما حقق مسافة بلغت 53 مترا و 30 سم .

مسابقتا الوثب كان لهما نصيب من الاثارة ، ففي مسابقة الوثب الطويل، حل خالد الخصيبي من فريق أرزات في المركز الاول بعدما قفز مسافة بلغت 6 أمتار و 77 سم، بينما حصل على مركز الوصيف بشار آل عبدالسلام بعدما قفز مسافة بلغت 6 أمتار و 58 سم، بينما كان المركز الثالث من نصيب عوض السعدي من فريق آرزت بعدما قفز مسافة بلغت 6 أمتار و 45 سم. أما في مسابقة الوثب العالي، جاء عادل الفارسي من فريق القرحة في المركز الاول بعدما قفز مسافة بلغت 2 متر و 00 سم، تاركا المركز الثاني لعاهد عبدربه من فريق أرزات بعدما قفز مسافة بلغت مترا واحدا و85 سم، بينما حل في المركز الثالث محمد الجحافي من فريق القرحة بعدما قفز مسافة بلغت مترا واحدا و 85 سم.

حلقة تنشيطية

من جانب آخر نظم الاتحاد العماني لألعاب القوى ممثلة بلجنة التطوير والتدريب الحلقة التنشيطية الاولى حول أساسيات التحكيم في رياضات ألعاب القوى قدمها الحكم عبدالله الذهلي، بينما قدم الحلقة الثانية الدكتور وائل رمضان حول اساسيات التدريب في ألعاب القوى.