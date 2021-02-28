تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏ خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏ خط الهجوم: محمد شريف. يجلس على دكة البدلاء: ‏ ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

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