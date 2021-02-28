حمادة صدقي يعتذر للإنتاج الحربي ويرحل إلى الهلال السوداني

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، اعتذار حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وأشار عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أن صدقي سيتولى منصب المدير الفني لفريق الهلال السوداني.

وكتب عمر ربيع ياسين، "حمادة صدقي يعتذر عن استكمال مهمه تدريب الانتاج الحربي و يرحل لتدريب الهلال السوداني".