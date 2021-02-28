الوداد المغربي يتقدم على كايزر 2 - 0 في دوري أبطال أفريقيا.. وأوناجم يسجل

تقدم الوداد البيضاوي المغربي على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. افتتح محمد أوناجم التسجيل لـ الوداد المغربي بالهدف الأول في الدقيقة السابعة. وأحرز أيوب الكعبي الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة. وانتقل محمد أوناجم لناديه السابق الوداد، معارًا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري 2020-2021.

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