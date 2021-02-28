بعد تعيينة مستشارا فنيا لبيراميدز .. ميدو يلفت الأنظار دون إنجازات تذكر .. تفاصيل

يسير أحمد حسام ميدو بسرعة الصاروخ في المناصب التي يرأسها منذ أن داعب بأقدامه الساحرة المستديرة، وظهر في نادي الزمالك ثم خرج ليخوض رحلة احتراف مميزة كانت هي الأبرز بين أبناء جيله، ولكنه لم يستقر في مكان كثيرًا؛ وكان يترك بصة في كل مكان يتواجد به.

ميدو لعب كرة القدم فترة قصيرة وقرر الإعتزال مبكرًا مما جعل الأنظار تلتفت اليه بشكل كبير، فهو كان من اللاعبين المحترفين الذين تميزوا في هجوم المنتخب الوطني، وتركه للكرة كلاعب لم تمنعه من الارتباط بها كمحللًا ثم مديرًا فنيًا، ثم مقدم برامج وأخيرًا وليس آخرًا مستشارًا فنيًا لأحد الأندية الكبرى في مصر وهو نادي بيراميدز .

وفي هذا التقرير نرصد لكم مشوار ميدو من اعتزاله كرة القدم:

اعتزل ميدو اللعب بقرار مفاجئ وهو في الـ30 من عمره، وهي سن تسمح لأي لاعب باستكمال مشواره مع كرة القدم 5 سنوات على الأقل، لكن ميدو اتخذ القرار كما قال من قبل دون تردد.

- ميدو أصغر مدير فني

دخل ميدو بعد اعتزاله مجال التحليل على الفضائيات المصرية والعربية، ولفت الأنظار بطريقته المميزة والمختلفة في التحليل.

وبعد 6 أشهر من اعتزاله أعلن نادي الزمالك تعيينه مديرا فنيا للفريق، في قرار غير متوقع، خصوصا أن ميدو ليست لديه خبرات سابقة في التدريب أو حتى دورات تدريبية معتمدة.

وحقق ميدو مع الزمالك كأس مصر قبل أن يقيله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد انتخابه، وتعيين حسام حسن خلفا له.

وعاد مجددا لتدريب الزمالك في عام 2016، بعد فترة قضاها على الشاشة لتحليل الدوري الإنجليزي.

وظل ميدو متأرجحا بين التحليل والتدريب، لكنه كان أفضل على مقعد المحلل، وخاض بعد الزمالك 3 تجارب تدريبية مع الوحدة السعودي ووادي دجلة ومصر المقاصة، لكنه لم يترك بصمة كبيرة حتى الآن في مجال التدريب الذي ابتعد عنه قبل نحو عامين.

- مقدم برامج

قرر ميدو شغل مقعد جديد مع كرة القدم، وهو تقديم برنامج رياضي مسائي على طريقة "التوك شو" لمناقشة القضايا الرياضية، والأخبار على الساحة العربية والعالمية.

البرنامج الذي يحمل اسم "أوضة اللبس" ولا يزال ميدو مستمرا في تقديمه، أثار جدلا الفترة الماضية، بسبب القضايا الشائكة التي يطرحها ميدو في البرنامج بشكل غريب وغير مألوف في الإعلام المصري.

- ميدو مستشارًا فنيًا

أعلن نادي بيراميدز تعيين ميدو، مستشارا فنيا للنادي، ومتحدثا رسميا باسم الفريق.

وقال النادي إن اختيار ميدو جاء بسبب خبراته الكبيرة في عالم كرة القدم، ليكون بذلك ميدو قد تولى حتى الآن 6 مناصب بعد اعتزاله كرة القدم.