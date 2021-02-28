نجم الزمالك المعار يفتتح التهديف لـ الوداد أمام كايزرشيفس فى دوري الأبطال .. فيديو

أحرز الوداد المغربي الهدف الاول فى شباك كايزرشيفس الجنوب إفريقي، من عمر الشوط الاول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب دو 4 اوت فى الجولة الثانية، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا . وجاء هدف الوداد المغربي فى الدقيقة 7 عن طريق محمد اوناجم مهاجم الزمالك المعار للوداد بعد متابعه جيده داخل منطقة الجزاء. وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالاتي : 1- جوريا الغيني 4 نقاط . 2- الوداد المغربي 3 نقاط . 3- كايزرشيفس نقطة وحيده . 4 - بيترو اتلتيكو دون نقاط .

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