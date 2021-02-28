طلائع الجيش يهاجم الأهلي بـ عمرو جمال وأحمد سمير

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري.
وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:
أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.
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