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طلائع الجيش يهاجم الأهلي بـ عمرو جمال وأحمد سمير

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أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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