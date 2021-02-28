إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب احمد عيد عبد الملك: "‏الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ????". وانهالت عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل.



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