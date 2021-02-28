الهلال يهزم الفتح بخماسية في الدوري السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي.
افتتح أندريه كاريو التسجيل في المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 23، وأضاف النجم الفرنسي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 26.
ووقع لوسيانو فيتو على الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 40.
وقلص الدحيم نتيجة المباراة وسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 66.
وعاد الهلال لإضافة الهدف الرابع والخامس عن طريق سالم الدوسري في الدقيقتين 72 و84.
وسجل كريستيان كويفا هدف الفتح الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81.
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