محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق شيفيلد يونايتد.

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