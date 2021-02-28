الشوط الأول.. الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1 - 1 في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

مرت خمس دقائق من المباراة ولم يهدد أي لاعب مرمى الفريق المنافس، ولم يشكل أي فريق هجمة منطمة على مرمى الآخر.

أحكم طلائع الجيش دفاعاته ومنع الأهلي من الوصول الى مرماه بأي طريقة سواء خططية أو مهارات فردية.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف محقق كاد أن يسجله أحمد سمير هداف الطلائع الذي توغل بين دفاعات الأهلي ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الشناوي ولكن كا لها بالمرصاد وأبعدها عن مرماه.

وحاول الأهلي رد الهجمة بأخرى من جهة اليمين عن طريق محمد هاني، ولكن كان دفاع طلائع الجيش محكم الغلق.

ومارس لاعبو الطلائع الضغط المتقدم على لاعبي الأهلي، وواصلوا ترتيب صفوفهم حتى يمنعوا المارد الأحمر من تخطي منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 15 من وجه حسين الشحات لاعب الأهلي تسديدة صاروخية نحو مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الذي تصدى لها ببراعة ومنعها من اختراق شباكه.

ووصل الأهل مرة أخرى الى مرمى بسام عن طريق كرة طويلة من عمرو السولية نحو أقدام محمد شريف ولكن خرج بسام من مرماه وشتت الكرة قبل أن يستحوذ عليها شريف.

وتعرض بدر بانون مدافع الأهلي لإصابة وسقط داخل أرضية الملعب، وطالب حكم المباراة باستدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، وخرج بانون من أرض الملعب لتلقي العلاج، ثم عاد مرة أخرى ليستكمل المباراة دون إجراء تبديل.

وتسبب جونيور آجاي في احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش من منطقة خطرة أمام منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 25.

وسجل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الاول لفريقه من تسديدة صاروخية على يمين الشناوي الذي لم يستطيع أن يفعل أمام شيئًا.

وكثف لاعبو الأهلي الهجوم على طلائع الجيش لإدراك التعادل سريعًا للعودة الى المباراة.

وبالفعل تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من مجدي قفشة، التي استقبلها آجاي برأسية أسكنها الشباك.

وحصل طلائع الجيش على ركلة حرة مباشرة من امام منطقة جزاء الأهلي، وشكلت خطورة على مرمى الشناوي الذي تألق وتصدى للكرة من رأسية عمرو جمال.

وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:-

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏

خط الهجوم: محمد شريف.