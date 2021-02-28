سدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 14، لكن إدوارود ميندي تصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 21، هيئت الكرة لـ كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة، لكنها مرت بجاور مرمى دي خيا.
واخترق هودسون أودوي دفاعات مانشستر من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية على رأس أولفييه جيرو لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 36
وفي الشوط الثاني، استمر الحذر الدفاعي من الطرفين، وكانت أخطر الفرص عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 60، لكن ميندي تصدى لتسديدته بشكل رائع، ليتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الثاني، ورصيد تشيلسي للنقطة 44 في المركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يتعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.