لاعب الزمالك المعار يقود الوداد لاكتساح كايزر تشيفز برباعية في دوري أبطال أفريقيا

فاز الوداد البيضاوي المغربي على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
افتتح محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق التسجيل لـ الوداد المغربي في الدقيقة السابعة.
وأحرز أيوب الكعبي الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.
وأحرز مسوفا الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 86 قبل أن يختتم يحيى جبران مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93 من ضربة جزاء
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوداد للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد كايزر تشيفز عند نقطة وحيدة في المركز الثالث
وانتقل محمد أوناجم لناديه السابق الوداد، معارًا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري 2020-2021
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