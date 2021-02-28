أرسنال يقلب خسارته أمام ليستر إلى فوز
قلب أرسنال تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير 3 -1 على مضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيا.
واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ليستر بالدوري الإنجليزي وحقق الفوز الأول له على ليستر في المسابقة منذ أكتوبر 2018.
وبادر ليستر سيتي بهز الشباك عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة، ورد أرسنال في الشوط الأول بهدفين سجلهما البرازيلي ديفيد لويز والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 39 و45 من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل نيكولاس بيبي الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 52 ليقود أرسنال إلى الفوز الثاني في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع وتجمد رصيد ليستر عند 49 نقطة في المركز الثالث بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.
وفي المباراة الأخرى، تعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيا ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 22 نقطة لفولهام في المركز الثامن عشر.
وكالات
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