إنتر يواصل التحليق في الصدارة بنقاط جنوى

إنتر يواصل التحليق في الصدارة بنقاط جنوىواصل إنتر التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه جنوى يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة الأولى، محرزا هدفه الثامن عشر في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وأضاف ماتيو دارميان الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفا على روما في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ السادس من يناير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.