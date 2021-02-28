مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي خلال شهر فبراير

ونشر مصطفى محمد عبر الحالة اليومية له على حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" صورة للجائزة
وفاز مصطفى محمد بالجائزة بعد تسجيله 6 أهداف في 6 مباريات مع الفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من الزمالك، حيث أحرز 5 أهداف في بطولة الدوري وهدفًا وحيدًا في بطولة كأس تركيا.
وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي، للفوز على إيرزوروم بهدفين نظيفين في الجولة 27 لبطولة الدوري التركي، حيث أحرز " الأناكوندا" هدفي اللقاء.
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