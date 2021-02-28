أول تعليق من الأهلي على تألق أجايي أمام طلائع الجيش

أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلاعبه جونيور اجايي بعد تألقه اللافت للنظر في مواجهة طلائع الجيش التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال الجهاز الفني أن أجايي نجح في قيادة الفريق نحو تحقيق فوز صعب علي حساب منافس قوي أدي مباراة جيدة ورائعة.

وأضاف عضو بالجهاز الفني أن الأرهاق يؤثر علي أداء الفريق في المباريات وسوف يعود أبناء الرداء الأحمر لمستواهم مع الوقت.

وحقق الفريق الأحمر فوز صعب علي طلائع الجيش 2-1 ضمن منافسات مسابقة الدوري.