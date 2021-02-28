استياء وغضب في الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات والسولية

سادت حالة من الاستياء داخل الأهلي بسبب التراجع الواضح في أداء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم عمرو السولية وحسين الشحات.
وقال مصدر بالأهلي إنه من الممكن التماس العذر للسولية باعتباره عائدا من الإصابة ويشارك بشكل متوالي ويعاني من الإجهاد وضغط المباريات ولكن ليس هناك اي عذر للشحات الذي يعاني من قصور واضح في كل شئ حتي التمركز.
وأضاف أن الشحات يجب أن يقف مع نفسه ويركز داخل الملعب بعيدًا عن الإعتراض ويعود لمستواه الذي كان سببًا في تعاقد الاهلي معه.
وأوضح أن غضب الجماهير من الشحات شئ عادي لانه نجم محبوب ولم يقدم المستوي المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة.
وحقق الفريق الأحمر فوزا صعبا علي طلائع الجيش 2-1 ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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