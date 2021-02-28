أوباما وأحمد سمير في صدارة هدافي الدوري المصري

حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . افتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعه من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء . وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء . وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء . وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي : 1- يوسف اوباما " الزمالك " 7 أهداف . 2- احمد سمير " طلائع الجيش " 7 أهداف . 3- عمر كمال "المصري" 6 أهداف . 4- شيمليس بيكيلى " مصر المقاصة " 6 اهداف . 5- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " 6 أهداف . 6- حسام حسن " سموحة " 6 اهداف . 7- رمضان صبحي " بيراميدز " 5 اهداف . 8- جون أوكويي إيبوكا " إنبي " 5 اهداف . 9- شريف عادل محمد " سيراميكا كليوباترا " 5 اهداف . 10- رزاق سيسي " الاتحاد " 5 أهداف .

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