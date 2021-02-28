الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء . وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء . وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء . وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي : 1- الزمالك 29 نقطة . 2- الاهلي 24 نقطة . 3- مصر المقاصة 23 نقطة . 4- المصري 22 نقطة . 5- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة . 6- الجونة 20 نقطة . 7- بيراميدز 19 نقطة . 8- إنبي 19 نقطة . 9- سموحة 18 نقطة . 10- الاتحاد السكندري 18 نقطة .

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