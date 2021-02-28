هدف ملغي لـ شيفيلد يونايتد في شباك ليفربول

ألغى خكم المباراة هدفًا لفريق شيفيلد يونايتد في شباك نادي ليفربول، في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.
وسجل أوزان كاباك هدفًا لـ شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، لكن مكبراين مهاجم شيفيلد كان في موضع تسلل كان مساهمًا في اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون
خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
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