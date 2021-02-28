فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك شيفيلد

تقدم ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

روبيرتو فيرمينو أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 64، بعد مراوغته مدافعي شيفيلد يونايتد ببراعة.

وكان كيرتس جونز أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 49، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

روبيرتو فيرمينو كان قريبًا من هز شباك شيفيلد في الدقيقة الحادية عشر لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 30، تصدى حارس مرمى شيفيلد ببراعة لتسديدة محمد صلاح، مانعًا إياه من هز الشباك.

رامسديل حارس مرمى شيفيلد استمر في التألق وتصدى لتسديدة فينالدوم في الدقيقة 39.

وألغى حكم المباراة هدفًا لفريق شيفيلد يونايتد في شباك نادي ليفربول، حيث سجل أوزان كاباك هدفًا لـ شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، لكن مكبراين مهاجم شيفيلد والذي كان في موضع تسلل كان مساهمًا في اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو