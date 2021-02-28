الدوري الإيطالي.. ميلان يحسم الشوط الأول بهدف أمام روما في قمة مثيرة

تقدم ميلان بهدف نظيف على روما في الشوط الأول من اللقاء المقام مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

أحرز فرانك كيسييه هدف ميلان الوحيد من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين.



وأُلغي هدفان لصالح ميلان في أول ربع ساعة بداعي التسلل، كما أهدر زلاتان إبراهيموفيتش انفرادا ليضيع على فريقه فرصة التقدم في نتيجة اللقاء.



وفي الدقيقة 26 كاد كيير مدافعي ميلان أن يسجل الهدف الأول من ضربة رأس ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.



وألغى حكم اللقاء، هدفا لروما في الدقيقة 28 سجله اللاعب الأرميني هنريك ماختياريان بعدما احتسب ضربة حرة لميلان داخل منطقة الجزاء.



ويلعب ميلان المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 49 نقطة.



بينما يحتل روما المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة بجدول ترتيب الدوري.