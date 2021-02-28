بدون راحة.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الاثنين، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم إعطاء اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي We السلام.
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