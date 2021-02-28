أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع أن يخلق فرصًا خلال المباراة، لكن في نفس الوقت الأهلي أتيحت له الكثير من الفرص.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، لكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري.
وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ولم يستعد مستواه الكامل، لكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني.
وأكد موسيماني أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يعلق على أداء الشناوي وآجايي في مباراة الأهلي وطلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.