انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد فوزه على طلائع الجيش.. تعرف على مباراة الأهلي القادمة في الدوري العام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاز النادي الأهلي على نادي طلائع الجيش بنتيجة 2/1، ليعزز من مركزه في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، ويصعد للمركز برصيد 24 نقطة، بعد نادي الزمالك المتصدر.

واستطاع النادي الأهلي تسجيل الهدفين عن طريق جونيور أجاي أحدهما في الدقيقة 31، والآخر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدف الطلائع اللاعب أحمد سمير نجم نادي الزمالك السابق في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

ويواجه النادي الأهلي النادي الإسماعيلي، يوم الأربعاء 10/3 الساعة 7:30، ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما سيواجه الأهلي قبلها يوم السبت 6/3 نادي فيتا كلوب ضمن فاعليات دوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، حيث كان اللقاء الأخير له أمام النادي الإسماعيلي والذي استطاع فيه الزمالك أن يحقق الفوز بنتيجة 2/1، بعدما قدم الإسماعيلي مباراة برائحة “كلاسيكية دراويشية”، إلا أن الزمالك في الأخير يحرز هدفه الثاني في الوقت القاتل من المباراة عن طريق التونسي فرجاني ساسي.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يقع في المركز 17، برصيد 9 نقاط، حيث يعاني الدراويش تلك الفترة من عدم الفوز وظهوره بمستوى منافي لما عرفه عشاق الكرة عن “برازيل مصر”، ذلك النادي الذي صدر نخبة من أهم وأحرف اللاعبين على مستوى الكرة المصرية، مثل (عبدالله السعيد، وعبد الحميد بسيوني، محمد بركات وعماد النحاس وإسلام الشاطر وجون أوتاكا وسيد معوض ورضا سيكا ).

وبعد قراءتك شاركنا بتوقعك هل يعتلي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز أم سيبقى الزمالك متربعاً على عرش الصدارة ويحقق تلك النسخة من بطولة الدوري؟