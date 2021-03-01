اجتماع لنادي الجيل وقرارات هامه للهيئة الإدارية

اجتماع لنادي الجيل وقرارات هامه للهيئة الإداريةعقدت الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة اجتماعاً لها الأحد برئاسة وكيل النادي الأستاذ محمد عبدالواحد الحطامي، لمناقشة عدد من الامور التي تخص مستقبل النادي خلال الفترة القادمة

وتطرق الاجتماع إلى الرؤية الفنية المقدمة من مدرب الفريق الأول الكابتن عادل التام بخصوص عقود للاعبين المحترفين وكيفية العمل بها.

وناقش الاجتماع استعدادات الفريق الكروي الأول للدوري اليمني العام مع المدرب الكابتن عادل التام، مشدداً على سرعة تجهيز سكن اللاعبين.

وأكد الاجتماع على أهمية إجراء مباريات ودية وتدريبات مكثفة للفريق الأول استعداداً للدوري اليمني العام.

وأقرت الهيئة الإدارية في اجتماعها تعيين الأستاذ نبيل جواد حزام محاسب مستقل للنادي، واستمرارية محامي النادي زكريا المسني.

ووجهة الهيئة الإدارية القائمون في النادي إلى تنظيم دخول وخروج منتسبي وزوار النادي بشكل يمنع أي إيشكاليات أو فوضى داخل النادي وعدم السماح لأي تجاوزات من أي شخص نظراً لمكانة النادي العريقة.