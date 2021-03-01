أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق يهدر نقاطا سهلة في الدوري.
وقال "الخولي" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارات ونقدر ذلك".
وأكمل: "هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات".
وتابع: "لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري: لن يكون هناك شفافية حال ترك أمر مسحات كورونا للأندية.. ونقدر حزن الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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