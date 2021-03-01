أكد إسلام جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفريق قدم مجهود كبير أمام الأهلي
وقال إسلام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "طلائع الجيش كان الأحق بالثلاث نقاط أمام الأهلي، لكن لم يكن هناك توفيق".
وأكمل: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، وسقط أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا".
وأتم: "طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد فى بطولة الدوري هذا الموسم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام جمال: الكرة لمست يد بواليا في هدف الأهلي الثاني .. والجيش قادر على احتلال مركز جيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.