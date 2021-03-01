إسلام جمال: الكرة لمست يد بواليا في هدف الأهلي الثاني .. والجيش قادر على احتلال مركز جيد

أكد إسلام جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفريق قدم مجهود كبير أمام الأهلي

وقال إسلام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "طلائع الجيش كان الأحق بالثلاث نقاط أمام الأهلي، لكن لم يكن هناك توفيق".

وأكمل: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، وسقط أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا".

وأتم: "طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد فى بطولة الدوري هذا الموسم".