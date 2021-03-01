إنجاز تاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد

فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز كيرتس جونز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 49، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 54، سجل ماني هدفًا لـ ليفربول تم إلغائه بداعي التسلل، لكن فيرمينو أبى ألا تهتز شباك شيفيلد بهدف ثان، ففي الدقيقة 64، راوغ دفاعات الخصم ليسدد الكرة وترتطم ببريان لتسكن الشباك، معلنة عن الهدف الثاني للريدز.

وبهدف بريان، حقق ليفربول إنجازًا تاريخيًا، بوصولهم للهدف 7000 في سجل مشاركاتهم في بطولة الدوري الإنجليزي، كثاني نادي فقط يصل لهذا الرقم، بعد إيفرتون والذي سجل لاعبوه 7108.

وبذلك الانتصار، رفع ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو