أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على فياريال

فاز أتلتيكو مدريد على فياريال بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني. ألفونسو بيرديزا سجل الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 25 بالخطأ في مرمى فريقه فياريال. وأكد جواو فيليكس انتصار أتلتيكو مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع.

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