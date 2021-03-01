نجم الأهلي السابق: تراجع مستوى بانون وأيمن أشرف

أكد سمير كمونة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف ليس في أفضل حالاتهما، و يعانيان من الإرهاق الشديد لضغط المباريات.
وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": لست قلقًا على موقف الأهلي وفرصه في التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، فالفريق قادر على التأهل والحفاظ على لقبـه الإفريقي.
واختتم كمونة: الأهلي سيستعيد صدارة الدوري فور نهاية مبارياته المؤجلة.
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