نجم الأهلي السابق: تراجع مستوى بانون وأيمن أشرف

أكد سمير كمونة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف ليس في أفضل حالاتهما، و يعانيان من الإرهاق الشديد لضغط المباريات.

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": لست قلقًا على موقف الأهلي وفرصه في التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، فالفريق قادر على التأهل والحفاظ على لقبـه الإفريقي.

واختتم كمونة: الأهلي سيستعيد صدارة الدوري فور نهاية مبارياته المؤجلة.